Har du vurdert å bare la deg smitte med korona? Det er ikke lurt, mener kommuneoverlegen

I det siste har høy vaksinedekning og lavere risiko for alvorlig sykdomsforløp med omikron-varianten gjort at flere stiller spørsmålet om det ikke bare er like greit å la seg smitte med korona. Kommuneoverlege Jan Helge Dale deler ikke denne oppfatningen.