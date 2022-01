Ikke plass i budsjettet til oppgradering her: – Trafikksikring har førsteprioritet

Nyheter

– Samtidig er ikke dette et kritisk prosjekt for å bedre trafikksikkerheten for skolebarna som ferdes rundt krysset ved Måløy Taxisentral. Det er viktigere å få gjort noe med i første omgang enn å bygge nytt buss-skur på terminalen, sier avdelingsleder vei Måløy i Kinn kommune, Odd Henning Svoren, til Fjordenes Tidende.