Forstår bekymringane, men ser også positivt på næringsutvikling

Nyheter

– No er det eit formidabelt engasjement på Flatraket der ein har over 300 underskrifter frå folk som er bekymra for utviklingsplanar. Då kan det ikkje vere så mange igjen i bygda, og det må ein ta omsyn til. Samtidig må vi også tenke på næringslivet og korleis det kan få utvikle seg. Eg er næringsvennleg, og kjem frå næring sjølv. Og eg meiner at det ofte bør vere rom for både bedriftene og innbyggarane, seier Silden.