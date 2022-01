Lyttar til folket og trekker planen: – Vi har tru på prosjektet, men vi vil ikkje gå på tvers av folket sine ønske

Etter den massive motstanden Kvernevik AS og AS Fiskevegn har møtt dei siste dagane på planane for å utvikle næringsområdet på Flatraket, har dei bestemt seg for å trekke detaljreguleringa for området.