Merkar at stemninga har snudd og er spent på kvar vegen går vidare

Nyheter

Innbyggarane på Flatraket reagerte i møtet spesielt på at endringa i størrelse på fyllinga blei omtala som ei mindre endring. Dei meinte det var ei stor endring.

– Endringa det er snakk om er stor nok til at vi har lagt den ut på ny høyring, og det er derfor folk no får mogelegheit til å komme med merknadar. Men vår plankonsulent meinte at endringa ikkje var så stor at vi trengde å lage ei ny konsekvensutgreiing, seier Utvær, og peikar på at det allereie låg føre eit planinitiativ der det er krav om konsekvensutgreiing.

No vil dei ta tilbakemeldingene som kom på folkemøtet med seg vidare, og sjå nærmare på innspela.

– Konsekvensutgreiinga kjem dersom bedriftene går vidare med detaljreguleringa, seier ho.

Var meir positiv stemning for fem år sidan

Det utfyllingsarealet som ligg inne i den godkjende planen for Selje kommune, var eit forslag som kom inn i detaljreguleringsplanen i eit folkemøte på Flatraket for nokre år sidan.

– Vi har innspel til dette området frå kommunestyret frå denne perioden der det står at det ikkje er merknadar, så det blir spennande å sjå kva Fiskevegn og Kvernevik tenker vidare no. Næringslivet som står bak planane var med på folkemøtet, og eg reknar med dei sit litt med dei same tankane som kommunen. At her har stemninga snudd fort på fem år.

Vegen ligg inne med fortau

Med tanke på Pernesvegen, ligg det ein godkjent detaljreguleringsplan frå 2000 der vegen er utvida med eit gangfelt.

– Men ein må ha ein ny detaljregulering viss ein skal gjere denne endringa eller ei endring, og å lage denne detaljreguleringa er det bedriftene no har tatt initiativ til. Det er ikkje forventa ei stor auke i trafikk, men det er allereie lagt inn eit fortau i dagens reguleringsplan fordi der er bustadar i lag med næringsveg, seier ho.

Vidare saksutgreiing og politisk behandling

Høyringsfristen til sjøarealplanen gjekk ut søndag. No skal administrasjonen gå gjennom alle innspela og merknadane og lage ei saksutgreiing. Denne saksutgreiinga vil seie noko om korleis dei har vurdert innspela som kom, og ein må også ta omsyn til tilbakemeldingar frå Statsforvaltaren og andre offentelege instansar.

– Dette skal også leggast fram for politisk behandling. Dokumenta og planane politikarane skal bestemme over vil ligge offentleg ute ei heil veke før møtet, seier Utvær.

Det gir politikarane tid til å sette seg godt inn i sakene, og det gir folk tid til å få med seg informasjonen og sjå kva politikarar som skal behandle saka.

– Alle skal kunne følge med og sjekke dette opp. Og så kan ein ta kontakt med politikarar med spørsmål, bekymringar og idear, eller berre legge fram meiningane sine. Innbyggarar kan formidle innspel til politikarane heilt fram til den dagen dei skal ta avgjerslene.

Vanskeleg utan fysiske møte

For Stad kommune har det vore ei utfordring at ein ikkje har kunne hatt fysiske informasjonsmøte i den perioden dei har jobba med sjøarealplanen. Men på møtet torsdag svarte kommunen ut spørsmåla til innbyggarane så godt det lot seg gjere, og innbyggarane blei oppfordra til å ta kontakt med dei som leia møtet dersom dei hadde fleire tankar eller spørsmål.

– Og dersom folk treng meir bakgrunnsinformasjon eller har spørsmål til vidare planarbeid etter informasjonsmøtet på Flatraket, kan dei berre kontakte kommunen. Dei kan også ta kontakt med politikarane som er dei som har avgjerdsmynde i saka, seier ho.