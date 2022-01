Kan ikkje stille seg bak Kystverket sine planar for massedeponi

Nyheter

– Vi har forståing for at steinmassane som blir henta ut i forbindelse med utbygging av Stad skipstunnel er verdifulle for samfunnet, og at ein ynskjer ta vare på desse framfor å dumpe dei i fjorden. Vi meiner andre areal i kommunen bør vurderast som alternativ til eit deponi i Kjøde som allereie må tole store belastningar i forbindelse med tunnelutbygginga, skriv grunneigarane i høyringssvaret.