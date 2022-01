Ble frifunnet: Kvinnen som kjørte inn i to andre biler var ikke uaktsom

En kvinne i 30-årene fra Kinn kommune lå an til bot for å ha kjørt i en annen bil bakfra og deretter krasjet inn i en bil i motgående kjørefelt. Nå er hun frifunnet etter å ha forklart seg for Sogn og Fjordane tingrett.