Fekk du tekstmelding frå FHI? SMS-ane førte til eit stort hopp i registrerte smittetilfelle

Nyheter

– Vi ser at talet som melde seg smitta i Smittestopp, gjorde eit stort byks etter at vi sende ut to millionar tekstmeldingar til folk over 16 år i går. Frå rundt 400 meldingar om smitte tysdag, gjekk det opp til 1.377 meldingar onsdag, opplyser assisterande kommunikasjonsdirektør Kjetil Berg Veire i Folkehelseinstituttet (FHI).