– Eg trur ikkje eg avslører noko om eg seier at eg har lyst til å drive med noko anna enn pandemi snart

Det har snart gått to år siden pandemien skylte innover landet vårt. Ein som har stått i stormen sidan den gong er kommuneoverleg i Stad, Thomas Vingen Vedeld. No håper han og trur at vi for alvor kan sjå slutten på «den nye kvardagen».