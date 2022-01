Har funnet den rette båten: Skal prosjektere ombygging fra offshore til skjellhøsting

Skipskompetanse i Måløy har i lengre tid samarbeidet med TAU Tech om å utvikle et fartøy som plattform for selskapets patenterte og skånsomme skjellhøsteutstyr. Nå er den riktige båten for jobben funnet.