Må gjere nytt vedtak om skulen skal byggast på alternativ tomt

Kinn kommunestyre vedtok i september i fjor å rive all bygningsmasse og bygge opp igjen Skram skole på same tomt. I same møte stemte dei ned prosjektutvalet sitt framlegg om å leite etter alternativ tomt. Men kan ein då starte jobben med å sjå etter ny tomt?