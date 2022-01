Har du tatt tre vaksinedoser? Da slipper du pcr-test dersom du tester positivt på hurtigtest

Nyheter

Dette betyr altså at når disse personene tester positivt på selvtest, trenger de ikke å oppsøke en teststasjon. Det er samtidig ønskelig at de benytter seg av de kommunale løsningene for registrering av selvtester. Bakgrunnen for endringene er at sterkt økende smitte utfordrer kommunenes testkapasitet, skriver helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.