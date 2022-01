Husker du da det var «baby boom» i denne bygda?

Nyheter

Brem­an­ger: «Tre ny­fød­te på en uke i Ber­le» var tit­te­len på ei sak i Fjor­de­nes Tidende 16. mars 1987. På ei uke i feb­ruar blei det nem­lig født tre nye berlere på fyl­kes­sy­ke­hu­set i Flo­rø, og det var ikke hver­dags­kost.



Byg­da Ber­le i Brem­an­ger kom­mu­ne had­de den gan­gen knappe 200 inn­byg­ge­re. I 1986 blei det ikke født noen barn i byg­da, og iføl­ge ar­tik­ke­len måt­te en tre år til­ba­ke i tid for å finne et år da det blei født så man­ge som tre barn i Ber­le – i lø­pet av heile året.



Fjor­de­nes Tidende møt­te de tre mød­re­ne i Ber­le, f.v. på bil­det Ka­ren Eik­ås Ry­lands­holm, Ben­te Ols­bø Fur­nes og Bo­dil Ask. De re­spek­ti­ve fed­re­ne var Rune Ry­lands­holm, Ottar Fur­nes og Jon Ny­heim. Fur­nes og Ry­lands­holm fød­te hver sin gutt og Ask fikk ei jen­te.



De tre mød­re­ne var eni­ge om at Ber­le var et vel­dig trygt og fint sted for barn å vok­se opp på.



Byg­da had­de den gan­gen en to­delt sko­le med i alt 16 ele­ver. Med tre ny­fød­te i feb­ruar 1987 og enda en fød­sel venta i mai, lå det an til å bli litt av et rush på før­s­te­klas­se­trin­net i 1994, men­te Fjor­de­nes Tidende.