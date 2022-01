Skal utfordre regjeringa til debatt om desentraliserte arbeidsplassar og høgare utdanning

Nyheter

– Med ny teknologi og nye samfunnstrendar har vi no tidenes moglegheit til å få ny fart på distriktspolitikken, ved at mange fleire kan få «ta med seg jobben» ut frå storbyane, og ved å gi tilgang til høgare utdanning gjennom heile livet uansett kvar du bur. Moderne distriktspolitikk handlar om å gripe sjansane ei ny tid gjev oss – ikkje om å bruke all energi på å reversere og drøyme om fortida slik Ap/Sp-regjeringa ser ut til å ville bruk mest tid og pengar på, seier Alfred Bjørlo, Venstres medlem i Næringskomiteen på Stortinget.