Svelgen oppvekst er eit oppvekstsenter med to barnehagar og ein barne- og ungdomsskule, og er den største driftseininga innan oppvekstsektoren i kommunen. Svelgen barnehage har fire avdelingar med born i alderen to til seks år. Langeneset barnehage har to avdelingar med born i alderen eitt til tre år.