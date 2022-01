Nyheter

Det har også kommet ett nytt tilfelle blant øvrige nærkontakter.

- Alle ansatte og elever fortsetter med testing gjennom uka, sier kommuneoverlege Cecilie Oppedal.

Hun minner om at alle andre også må teste seg ved symptom. Ved bruk av hurtigtest bes det om at man gjentar testingen ved usikkerhet.

I Vanylven er det vaksinasjon denne uka på torsdag i kommunestyresalen. Det er nå også åpnet for at aldersgruppa 12-15 år kan motta to vaksinedoser dersom de ønsker dette.