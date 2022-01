Her er lista over alle cruiseanløpa i 2022: Startar med «vintercruise» allereie i mars

Seawalk Nordfjord AS kan no slå fast at Mein Schiff 1 frå TUI er booka inn for vintercruise til Nordfjordeid i mars og april. Dette er første steget mot ein lengre sesong for cruisedestinasjonen der totalt 53 skip er venta til Nordfjord-bygda.