Kjem ikkje til å sjå på nye tomter for barneskulen

Både Arlene Vågene (H), Bente Nilsen (SV) og Sidsel Kongsvik (Sp) var klare på at dei ikkje ønskte å gå opp igjen gamle vegar sidan tidlegare nyleg arbeid har vist at Skram-tomta er den best eigna tomta for ein barneskule i Måløy sentrum.