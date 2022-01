Må vente på svar på kvifor Kinn-utgreiinga er 4,4 millionar dyrare enn Haram-utgreiinga

Nyheter

– På nyåret blei vi kjent med at kommunedirektøren hadde søkt Kommunaldepartementet om eit tilskot til utgreiing av deling av Kinn kommune på 5 millionar kroner. Dette var ein sum som mange stussa over. Kva var det kommunedirektøren hadde av bakgrunnsmateriale for å søke om ein så høg sum, ein sum som ligg skyhøgt over det som andre har brukt, spør Myklebust i ein e-post til kommunedirektør Terje Heggheim og Ola Teigen.