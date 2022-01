Politikarane ber departementet revurdere nye reglar for blå resept: – Det set eg svært stor pris på

Ragne Larsen, som er mor til to guttar som har diagnosen autisme, er svært glad for at Helse-, sosial- og omsorgsutvalet i Kinn no ber Helse- og omsorgsdepartementet om å vurdere andre løysingar for den nye ordninga knytt til medisin på blå resept.