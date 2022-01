Fronta kjøkkenkritikk frå brukarane: dårleg kvalitet, dårleg dessert og ingen diabetesmat

Kinn Raudt har fått høyre frå brukarar av Bordgleder KF at maten er dårleg og at nokre brukarar får justert opp insulindosar som erstatning for diabetesmat dei ikkje får. No ber dei Helse- sosial- og omsorgsutvalet ta saka.