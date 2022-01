Nyheter

– I den tiden vi er i, og fortsatt skal inn i, kommer det økte kostnader for folk flest. Vi ser at bensin- og dieselprisen øker og at strømmen er blitt mye dyrere. I tillegg er Norges Bank ganske tydelige i sin kommunikasjon, og signaliserer opp til seks rentehevinger fram til utgangen av 2024. Rentehevingene har allerede startet, og noen kjenner dette på kroppen allerede, sier Orten.