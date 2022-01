Vil oppgradere modulskulen så den blir betre for elevane i perioden dei skal vere der

Etter å ha vore på besøk hos Skram-elevar og lærarar på den mellombelse modulskulen på Tennebø, ser kommunedirektør Terje Heggheim og ordførar Ola Teigen (Ap) at den ikkje fungerer godt nok for elevane. No vil dei gjere utbetringar så tilhøva blir betre.