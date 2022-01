Klart for Norges største turdag: – Vi ønsker å gi alle en god opplevelse denne dagen

Nyheter

– Vi er veldig glade for at vi igjen kan invitere til Kom deg ut-dagen. Om du er vant til å være i naturen eller ikke spiller ingen rolle, for vi lager til enkle og morsomme aktiviteter for alle. Det koster ingenting å delta, du trenger bare å ta med deg varmt tøy og gode sko, sier Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i DNT i en pressemelding.