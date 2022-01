Må sone fleire år i fengsel for å ha forgripe seg på sovande kvinne

Ein mann i Nordfjord-området er no dømt for å ha hatt seksuell omgang med nokon som var medvitslause eller av andre grunnar ikkje kunne motsette seg handlinga. Fengselsstraffa blei på over tre år, og han må også betale oppreisingserstatning.