Måløybrua stengt, ferjer innstilt, stillas losna i vinden og tre har falle over hus

Nyheter

Ferjesambandet Måløy-Husevåg-Oldeide har innstilt siste avgang laurdag kveld på grunn av den kraftige vinden.

Ferja mellom Stårheim og Isane blei også innstilt litt etter klokka 23 på grunn av stormen, men det er forventa at ferjesambandet skal gå som normalt frå søndag morgon. Det same gjeld for Lote-Anda-sambandet.

I sentrum av Florø er eit stillas laust, og delar har falle ned. Politi og brannvesen rykte ut for å assistere med sikring.

– Stillaset verkar å stå ok, men golvplater i stillaset bles rundt og er til fare. Politiet har stengt av eit område inntil brannvesenet og entreprenør har fått sikra anlegget, opplyser Vest politidistrikt.

I Vangsvegen i Florø har to større tre lent seg over eit hustak, og slått hol i taket. Brannvesen og politi har kome på staden og melder at det er skader i taket, men at ingen i huset er skada.

Rv. 15 Strynefjellet vart stengt tidleg på kvelden.

Det er meldt kraftige vindkast og gult nivå resten av kvelden, og utover natta. Følg med på vêret på Fjordenes Tidende sine webkamera.