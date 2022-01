Meir bråk i havet påverkar fisken

Nyheter

– Enkelte stader er det påvist at når støybildet stig, kan det ha ein langtidseffekt på fisk og sjøpattedyr. Heilt korleis, veit ein ikkje, men det er snakk om at det kan føre til endra vandringsmønster for fiskearter, seier Jens Martin Hovem, professor i akustikk frå NTNU, til Fiskeribladet.