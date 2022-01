Okla-stiftinga skal sørge for at bygdefolket får noko tilbake. No håpar dei på mange søknadar

Det nye styret for Okla-stiftinga er offisielt skipa. No håper medlemane at bygdefolket søker på midlane. – Vi er glade for oppgåva vi har fått, og no håper vi at folk som har gode idear gjer seg klar til å søke, seier dei.