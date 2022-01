Visste du at dette staselige bygget var en etasje lavere før?

Nyheter

Vågs­øy/Kinn: Da­gens to bil­der vi­ser Heradsheim i Gate 1 i Mål­øy. Heradsheim blei bygd som kom­mu­ne­hus/råd­hus for da­væ­ren­de Sør-Vågs­øy kom­mu­ne i 1915. Ar­ki­tekt var Da­niel J. Muri fra Bergen. Opp­rin­ne­lig var det te­le­graf­sta­sjon mot sør og post­kon­tor mot nord i før­s­te eta­sje. I and­re eta­sje var det te­le­graf­be­sty­rer­bo­lig mot sør og kom­mu­na­le kon­tor mot nord, og i topp­eta­sjen var det for­sam­lings­lo­ka­le. Det var en ter­ras­se for­an byg­get, med trapp både mot sør og mot nord, som vi ser på bildet over.