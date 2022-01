Kan søke om kirkemidler: – Et viktig bidrag for å sikre kulturminnene

Nyheter

– Mange eldre kirker er i dårlig stand til tross for iherdig innsats fra kirkevergene rundt om i landet. Særlig i en tid med ekstraordinære utgifter i kommunene vil et tilskudd til klimasikring av kirkene være viktig bidrag for å sikre disse kulturminnene. Det er også et steg på veien for å sette i stand steinkirker fra middelalderen fram mot tusenårsmarkeringen av slaget på Stiklestad, sier tros- og livssynsminister Kjersti Toppe.