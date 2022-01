Kommunene kan nå søke om ekstra midler til tryggere skoleveier og nærmiljøer

- Trygge skoleveier og nærmiljøer er en forutsetning for at barna skal kunne ferdes trygt i trafikken. Jeg er glad for at vi nå får på plass en ordning som skal stimulere til nettopp dette, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.