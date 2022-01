Fylkespolitikarar: Synest det heile er trist for alle, og understrekar at det må vere trygt å varsle

Nyheter

Sigurd Reksnes er medlem i Vestland fylkesting. Han er også medlem i hovudutvalet for opplæring og kompetanse. Han har ikkje vore med på å handsama denne saka sjølv, men har følgd den med stor interesse.





– Eg synest det er bra at leiinga i fylkeskommunen no ser ut til å handsame saka med det alvoret og grundigheita den fortener. Dette har openbert vore ei stor belasting for alle dei tilsette ved skulen i Måløy, og særskilt varslarane sjølve. Det er sterkt beklageleg at tilsette i fylkeskommunen har hatt slike opplevingar når dei har varsla, og at det i tillegg har kome personalsak mot varslar frå arbeidsgjevar, seier Reksnes.

Derfor meiner han at det er bra at det vert laga grundige rapportar.