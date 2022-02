8 positive prøver. Men det lave tallet har en forklaring

Nyheter

Etter 234 positive tester i helgen, er antallet positive tester i Helse Førde mandag redusert til 8.

– Smittetallene som publiseres i dag har alt å gjøre med de nye reglene for PCR-testing, sier kommunikasjonsrådgiver i Helse Førde, Thomas Manzini Lindseth, til Fjordenes Tidende.

– Før var det jo et krav at alle som testet positivt på hurtigtester skulle få testen bekreftet med en mer grundig PCR-test hos oss, men det kravet er der ikke lenger. Derfor tester vi nå langt færre prøver på laboratoriet her ved sentralsjukehuset, legger han til.

De nye reglene sier at kun personer med tilstander som immunsvikt eller andre alvorlige risikotilstander skal få bekreftet positive hurtigtester med en PCR-test fra et laboratorium.

– Det er vel sannsynlig at vi nå snart går over til å rapportere smittetallene våre ukentlig, heller enn daglig, sier Manzini Lindseth.

Her er statistikken til Helse Førde den siste uka:

Fredag 21. til og med søndag 23. januar: 422 analyserte prøver, 265 positive

Mandag 24. januar: 129 analyserte prøver, 77 positive

Tirsdag 25. januar: 163 analyserte prøver, 106 positive

Onsdag 26. januar: 366 analyserte prøver, 265 positive

Torsdag 27. januar: 209 analyserte prøver, 124 positive

Fredag 28. til og med søndag 30. januar: 494 analyserte prøver, 324 positive

Mandag 31. januar: 21 analyserte prøver, 8 positive

Innlagte pasienter per dato med bekreftet covid-19-smitte: 3. En av disse er på intensivavdelingen og får respiratorbehandling.

Totalt antall døde pasienter med covid-19 i Helse Førde, gjennom pandemien: 4

