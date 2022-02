Nå skal det handle om meteren, munnbind og å leve med korona: Fjerner krav om hjemmekontor og karantene

Nyheter

– Vi må beholde noen tiltak. Men la det ikke være noen tvil, vi er over i en ny fase, sier han, og presiserer at det nå handler om å bremse sykehusinnleggelsene, ikke å slå ned smitten.

Endringene gjelder fra klokken 23.00 tirsdag 1. februar.

– Den virusvarianten vi har nå, gir mindre alvorlig sykdom enn tidligere varianter. Og selv om mange blir smittet, blir færre innlagt på sykehus. Vi er godt beskyttet av vaksiner. Det gjør at vi nå kan lette på svært mange tiltak, selv om smitten stiger raskt, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Samtidig beholder regjeringen noen av tiltakene en stund til, blant annet anbefalingen om å holde en meter avstand og kravet om å bruke munnbind når det er vanskelig å holde avstand.

– Tiden framover vil bli krevende. Svært mange av oss vil bli smittet. FHI anslår at kanskje så mange som mellom tre og fire millioner personer kan bli smittet av omikron før sommeren, og vi må planlegge for opp mot 20 prosent sykekefravær. Vi beholder derfor noen tiltak for å forhindre at altfor mange blir syke og borte fra jobben samtidig, sier Støre.

Beslutningen bygger på faglige råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet som anbefaler at mange av tiltakene nå kan fjernes. Etter en helhetsvurdering har regjeringen besluttet å gjøre noen flere lettelser enn helsemyndighetene rådet til.

– Vi må forvente økt smitte som følge av lettelsene. Vår vurdering er likevel at mer inngripende tiltak som rammer folk og næringsliv ikke er forholdsmessig, gitt at vi i dagens situasjon har en lav belastning på helsetjenesten og god kontroll på sykefraværet, sier Støre.

Dette er noen av endringene:

Det er ikke lenger noen anbefaling om antallsbegrensning på gjester hjemme, og heller ingen antallsbegrensning på arrangementer innendørs eller utendørs.

På arrangementer med faste tilviste plasser, som på kino, teater eller i kirken, fjernes avstandskravene når man sitter i setet. Det betyr at alle seter i en sal kan benyttes. Arrangøren skal legge til rette for at det er mulig å holde avstand ellers i lokalet eller arrangementsområdet.

Skjenkestopp og krav om bordservering fjernes, men det er fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift.

Det er ikke lenger en nasjonal anbefaling om gult nivå i barnehager og skoler. Se egen pressemelding om dette.

Høyskoler, universiteter og fagskoler anbefales å tilstrebe full fysisk tilstedeværelse ved undervisning. Anbefalingen om 1 meter avstand kan fravikes ved undervisning.

Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter kan nå foregå som normalt både innendørs og utendørs for alle aldersgrupper, med kontakt der det er nødvendig .

Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og liknende kan åpne opp igjen, men de må ha smittevernfaglig forsvarlig drift.

Det blir ikke lenger et krav om å legge til rette for hjemmekontor. Det anbefales at arbeidsgivere selv vurderer hvor mye hjemmekontor som er riktig på den enkelte arbeidsplass. Her må bedriftene også tenke på hvordan de kan unngå at alle blir syke samtidig.

Kravet om å teste seg på grensen for innreisende til Norge fjernes.

Regjeringen tar sikte på å oppheve de siste restriksjonene innen 17. februar hvis utviklingen blir slik vi nå ser for oss. Ved behov kan kommuner selv vurdere å innføre lokale tiltak.

Regjeringen vil ikke legge til ytterligere skiller mellom vaksinerte og uvaksinerte i de nasjonale tiltakene som nå skal gjelde innenlands. Dersom det senere blir behov for å innføre strengere tiltak, kan det bli aktuelt å ta i bruk koronasertifikat på arrangementer og serveringssteder.

– Vi har veldig høy vaksinasjonsdekning i Norge. Nå som vi opphever mange tiltak, deriblant skjenkestopp, krav om bordservering og antallsbegrensninger på arrangement, vil nytten av å innføre egne, strengere regler for uvaksinerte være veldig begrenset. Vi mener det ikke er hensiktsmessig å innføre bruk av koronasertifikat innenlands nå, sier Kjerkol.

Hun påpeker at uvaksinerte og de som er utsatt for stor risiko ved smitte bør være forsiktige med, eller unngå store forsamlinger og samlinger på serveringssteder hvor det erfaringsmessig blir vanskelig å holde avstand.

Det innføres unntak fra dagens testkrav før avreise til Svalbard for fastboende på Svalbard og personer som er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19. Alle personer som ankommer Svalbard skal fremdeles teste seg for innen 24 timer etter ankomst.

Se hele oversikten over tiltakene som gjelder nå:

Generelle råd

Praktiser god hånd- og hostehygiene

Vaksiner deg

Hold deg hjemme ved sykdom

Test deg for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer

Avstand og sosial kontakt

Det anbefales å holde 1 meter avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Se noen unntak fra denne anbefalingen/kravet under punktene om høyere utdanning og arrangementer og sammenkomster og organiserte idretts- og fritidsaktiviteter.

og og Anbefalingen om 1 meter avstand gjelder ikke for barn i barnehage og på barneskole

Anbefalingen om avstand gjelder ikke for voksne som arbeider med barn, unge og sårbare grupper

Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte voksne bør skjerme seg, men ikke isolere seg. Det er viktig med sosial kontakt.

Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte voksne bør være spesielt forsiktige med, eller unngå store forsamlinger og samlinger på serveringssteder hvor det erfaringsmessig blir vanskelig å holde avstand og unødvendige reiser til områder med mye smitte.

Ingen anbefalt antallsbegrensning på gjester hjemme.

Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Munnbind

Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.

Det er ikke krav til munnbind mens man sitter ved et bord på serveringssted eller på arrangement mens man sitter på en fast tilvist plass.

Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter

Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter kan foregå som normalt både innendørs og utendørs for alle aldersgrupper, med kontakt der det er nødvendig.

Toppidrett kan gjennomføres som normalt.

Barnehager, skoler og SFO

Krav om smittevernfaglig forsvarlig drift. For barnehager, skoler og voksenopplæring innebærer det i praksis et krav om å drive på grønt tiltaksnivå etter trafikklysmodellen.

De nasjonale anbefalingene om tiltaksnivå i barnehager, skoler og voksenopplæring oppheves.

Anbefaling om jevnlig testing avvikles.

Høyere utdanning

Krav om smittevernfaglig forsvarlig drift.

Det anbefales å tilstrebe full fysisk tilstedeværelse ved undervisning. Det legges opp til at studentene får en normalisert studiehverdag og et godt studiemiljø så langt det er mulig innenfor gjeldende anbefalinger.

Avstandsanbefalingen på 1 meter kan fravikes ved undervisning.

Anbefaling om jevnlig testing avvikles.

Arbeidsliv

Anbefaling om 1 meter avstand.

Arbeidsgivere anbefales å selv vurdere hvor mye hjemmekontor som er riktig på den enkelte arbeidsplass. I en slik vurdering kan bl.a. sannsynligheten for smitte på arbeidsplassen og sårbarheten for et høyt, samtidig sykefravær vektlegges.

Det bør tas hensyn til at man kan holde avstand.

Anbefaling om munnbind dersom det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller liknende.

Hjemmekontor og munnbind gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge.

Arrangementer og sammenkomster

Ingen antallsbegrensninger på private sammenkomster

Offentlige arrangementer

Ingen antallsbegrensninger.

Krav om smittevernfaglig forsvarlig drift.

Krav til arrangør om at arrangøren skal gjøre seg kjent med relevante standarder om smittevern og bør følge disse.

Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved arrangementer skal kunne holde minst 1 meter avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak fra dette kravet når en sitter i faste tilviste plasser. Det gjør det mulig å fylle alle plassene i en sal når alle i publikum sitter på en tilvist plass. Arrangøren skal legge til rette for at det er mulig å holde avstand ellers i lokalet eller arrangementsområdet. Det er også unntak for kravet om å sørge for at alle kan holde 1 meters avstand for noen grupper, blant annet for utøvere på kultur- og idrettsarrangementer, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.

Arrangører som planlegger for mer enn 200 i publikum skal utarbeide en skriftlig plan for hvordan et forsvarlig smittevern skal ivaretas på det stedet arrangementet gjennomføres. Arrangøren bør omtale og begrunne avvik fra smitteverntiltak omtalt i relevant standard om smittevern.

Serveringssteder

Krav om skjenkestopp kl. 23.00 og bordservering oppheves.

Serveringsstedet skal sørge for at alle kan holde 1 meter avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Serveringssteder skal ikke gjennomføre aktiviteter som naturlig innebærer mindre avstand mellom gjestene enn 1 meter, for eksempel dansing.

Krav om registrering av gjester avvikles.

Testing, karantene og isolasjon

Personer som er smittet av koronaviruset skal isolere seg i 4 døgn. Smittede som har symptomer må i tillegg ha vært feberfri i minst 24 timer uten bruk av febernedsettende preparater. Dette gjelder alle virusvarianter. De nye reglene om lengden på isolasjonstiden gjelder også for personer som er i isolasjon når reglene trer i kraft.

Forskriftsfestet karantene avvikles også for alle nærkontakter som er hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære den smittede.

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære anbefales å teste seg daglig i fem døgn etter siste nærkontakt med den smittede.

Personer som ikke kan unngå nærkontakt med den smittede i isolasjonsperioden, bør også teste seg daglig under isolasjonsperioden, og deretter daglig i fem døgn etter at isolasjonen er avsluttet, til sammen ni dager.

Testen bør tas som selvtest, men kan også gjennomføres som antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller PCR-test.

Utover dette anbefales bare personer med symptomer å teste seg. Øvrige nærkontakter uten symptomer anbefales ikke å teste seg, men bør være ekstra oppmerksomme på symptomer.

Barn i grunnskolealder eller yngre anbefales kun test ved symptomer. Det gjelder også ved smitte i husstanden.

Det anbefales at husstandsmedlemmer og tilsvarende nære av en bekreftet smittet bruker munnbind innendørs på offentlige steder og unngår store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter nærkontakten. I tillegg til å følge med på symptomer under hele testperioden. Ved symptomer bør man holde seg hjemme og teste seg.

Råd om jevnlig testing i barnehage, skole og høyere utdanning avvikles.

Ved lokalt behov kan kommuner med tilstrekkelig testkapasitet gjøre tester tilgjengelig på skoler, universiteter mv. Dette for å gjøre tester enkelt tilgjengelig for personer som utvikler symptomer.

Smittesporing

Smittede sørger selv for å informere sine nærkontakter ved positiv test, men kommunen kan gi bistand ved behov.

Kommunene er bedt om å ta i bruk systemer for selvregistrering av selvtester,hvor den enkelte kan registrere positiv selvtest.

Smittede anbefales å registrere positiv test i appen Smittestopp.

Smittevernfaglig forsvarlig drift

Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meter avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.

Krav om smittevernfaglig forsvarlig drift for barnehager, skoler og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet, inkl. høyere utdanning.

Følgende øvrige virksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Bibliotek, museer, bingohaller, bowlinghaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder, fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende.

Svalbard

Personer som kan dokumentere at de er fastboende på Svalbard og personer som kan dokumentere at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19, har unntak fra krav om test før avreise til Svalbard.

til Svalbard. Alle personer som ankommer Svalbard skal fremdeles teste seg innen 24 timer etter ankomst.

Innreise – ankomst Norge