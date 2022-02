Eit steg tilbake for utviding av modulskulen, men håpet er at eit ekstramøte kan gjere susen

Det blei eit steg tilbake for kommunedirektøren i Kinn sitt ønske om å utvide modulskulen på Tennebø for Skram-elevane. Formannskapet i Kinn ønskte at saksgangen skulle bli rett, og sendte framlegget til oppvekst- og kulturutvalet.