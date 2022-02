Den rette kompetansen er på plass: Eldremedisinsk poliklinikk har starta opp igjen

Nyheter

Ifølge Helse Førde er styrken og sårbarheita i tilbodet nettopp dette tverrfaglege teamet som har den rette kombinasjonen av kompetanse. No er den på plass igjen og klare til

– Poliklinikken skal gje eit fagleg godt tilbod til eldre med samansette behov. No har vi psykiater med spesialkompetanse i alderspsykiatri, indremedisinar, geriatrisk sjukepleiar, ergoterapeut, farmasøyt og fysioterapeut. Det er bra for dei eldre i Nordfjord at dei kan få denne hjelpa nærare heime og sleppe å reise langt, seier direktør ved Nordfjord sjukehus, Tone Holvik.

Befolkninga i Nordfjord sitt behov for denne type tenester er førande for korleis poliklinikken er organisert. Dei mest vanlege tilboda blir blant anna utgreiing av demens, falltendens, legemiddel som kan påverke kvarandre, ernæring, førarkortvurderingar. Utgreiingane fungerer som eit forlenga tilbod frå det som fastlegane behandlar i kommunane, skriv Helse Førde på heimesida si.

Poliklinikken er lokalisert til medisinsk poliklinikk og her møter pasienten fleire spesialistar på same oppmøtet.

Skal sleppe å reise

Det var utviklingsprosjektet Framtidas lokalsjukehus som utarbeidde denne modellen for eldremedisinsk poliklinikk. Målet var betre samarbeid mellom psykiatri og somatikk til beste for pasienten. Det førte til etablering av ein poliklinikk som kunne tilby meir koordinerte tilbod til eldre med samansette lidingar. Tilbodet er organisert slik at pasientane skal å sleppe reise fleire gongar til sjukehus for ulike utgreiingar.



Eldremedisinsk poliklinikk på Nordfjord sjukehus starta opp 1. oktober 2013, men i perioden 2020 og 2021 mangla poliklinikken fagkompetanse og vart mellombels utan tilbod. Eldremedisinsk poliklinikk vart i 2015 også etablert ved Førde sentralsjukehus.