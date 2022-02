Kommunedirektøren om rekneskapen for 2021 og Robek: – Det blir kake i juni!

Kommeunedirektør i Bremanger, Tom Joensen, presenterte dei førebelse rekneskapstala for 2021 for formannskapet torsdag. Han har tidlegare førespegla at kommunen vil kunne lausrive seg frå Robek etter å ha levert rekneskapen for 2021.