Må gjere strakstiltak: Bua i Kalvåg er på veg til å skli i sjøen

Under formannskapsmøtet i Bremanger kommune kunne ordførar Anne Kristin Førde informere om at Lisetbua i Kalvåg er i så dårleg forfatning at Kystmuseet som eig bygget ikkje kan gå inn i bygget før det er sikra. Ei forsteina not set og kjeppar i hjula.