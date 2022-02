Nyheter

I en kort melding klokka 21.13 fredag kveld bekrefter Vegsentralen Vest at riksvei 15 over Strynefjellet inntil videre er stengt for trafikk på grunn av uvær.

Fjellovergangen var har også vært stengt natt til fredag på grunn av ras, men åpnet igjen fredag morgen.