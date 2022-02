Åpner ikke i dag: Nytt snøskred stenger fjellovergangen

Nyheter

Det er Vegtrafikksentralen Vest som melder om at det har gått et snøskred på riksvei 15 som gjør at Strynefjellsveien holdes stengt hele lørdag. Søndag ettermiddag skal det gjøres en ny vurdering av om veien kan åpnes for trafikk igjen.

Riksvei 15 over Strynefjellet har de siste dagene opplevd flere stengninger forårsaket av både ras og uvær.