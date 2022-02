Nyheter

Planen var å opne heile skianlegget laurdag. Men vind om natta gjorde at snøen la seg i fonner både på Furuhogane og på toppen av Fjellheisen. Dermed måtte mannskapet på trakkemaskinene ut og køyre igjen og no er håpet at anlegget kan opne med alle løyper i bruk søndag.