Fjellovergangen er åpen igjen

Nyheter

Vegtrafikksentralen Vest melder klokken 11.20 søndag at riksvei 15 over Strynefjellet har åpnet for trafikk igjen.

Fjellovergangen har vært stengt i flere omganger de siste dagene på grunn av både uvær og snøskred.

