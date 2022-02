KS: Det er best både for tilsette og kommunen at saker om arbeidsmiljø blir tatt opp internt først

Dag-Henrik Sandbakken, fagsjef i KS, meiner det er best både for tilsette og kommunen at saker om arbeidsmiljø blir tatt opp internt først. På den måten kan ein sette inn tiltak eller gje tilbakemelding på ting som bør bli betre.