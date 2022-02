Orker ikke seks år til med bråk om Kinn: – Nytt vedtak åpner for raskere deling

Nyheter

– Hvis det blir et snarlig flertall i kommunestyret for en deling av kommunen slipper vi seks år til med bråk og uro. Vi får «revet av plasteret» raskere. Personlig er jeg lei av bråk. Jeg ser ikke for meg at vi skal gå inn i seks nye år med dette, sier Sidsel Kongsvik til Fjordenes Tidende.