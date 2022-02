Varslar kuling på kysten og store snømengder i høgda

Nyheter

Varselet for snø gjeld for Vestland fylke frå tysdag ettermiddag til torsdag. Det er venta 30- 50 cm snø på 24 timar over 300 meter over havet.

Vi har også sendt ut farevarsel om snø for Vestland fylke Fra tirsdag ettermiddag til onsdag kveld er det ventet 30-50 cm snø i løpet av 24 timer for områder over 300 moh. Kjør etter forholdene

Frå sein ettermiddag måndag vil vinden auke til sørvest sterk kuling på 20 meter i sekundet. Om kvelden er det venta full storm på 25 meter i sekundet med mogleg forbigåande sterk storm på 30 meter i sekundet. Frå natt til tysdag blir det vest og sørvest periodevis sterk kuling på 20 meter i sekundet. varselet på gult nivå er sendt ut for kyststrekninga Måløy – Stad.

Måndag melder meteorologen om sluddbyer og snøbyer med regnbyer på kysten. Om ettermiddagen vil byeaktiviteten minke før det tek seg opp att på kvelden.

Tysdag er det venta vestleg liten og periodevis stiv kuling på kysten og i fjellet og sørvest sterk kuling kring Stad. Det blir også regnbyer og snøbyer over cirka 100–300 m. Om kvelden blir det utrygt for torever i ytre strok.

Onsdag blir det vestleg bris og opp i sterk kuling på kysten. Det blir også regn- og sluddbyer og snøbyer over ca. 200–300 m. Det er også venta tore enkelte stader.