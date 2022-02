– Dette er ein livsstil meir enn ein jobb. Eg er veldig privilegert som jobbar med ei så fantastisk næring

Nyheter

Ein jobb som handlar om å gjere Norge synleg som sjømatnasjon og nasjon.

– Dette er ein livsstil meir enn ein jobb. Eg er veldig privilegert som er utsendt og jobbar med ei så fantastisk næring, seier Kvalheim til Intrafish.no.

Starta midt i ein pandemi

Han fortel at det har vore «state of emergency» i Japan sidan han og familien flytta, og alt har vore stengt.

– Ein har fått handla og slik, men restaurantbesøk har vore fråråda. Det opna litt opp i oktober, men det går mot ei ny nedstenging og alkoholforbod no, seier Kvalheim til nettstaden om koronasituasjonen i sitt nye land, og legg til at året som har vore nok ikkje har vore heilt representativt for jobben som sjømatutsending.

I jobben kjem Kvalheim i kontakt med journalistar, importørar og supermarknadskjeder. Kvalheim jobbar for tida med to større kampanjar som skal gå i vår og til hausten.

Går me st norsk makrell

Kvalheim fortel om marknaden og forklarer at i verdi er det laks som er størst, men i volum er det norsk makrell det går mest av i Japan.

– I fjor gjekk det 54.000 tonn makrell direkte frå Noreg til Japan. Om vi tek med alt som blei prosessert i landa rundt Japan, så blei det totalt eksportert 143.000 tonn makrell. Japan er utan tvil den største marknaden for norsk makrell. Rundt 70 prosent av all makrell i supermarknadane er norsk makrell, seier Kvalheim.