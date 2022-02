Vanskelegare å halde oversikt over talet på smitta, men har ei viss aning

Nyheter

– No er desse PCR-tala frå Helse Førde eigentleg litt ubrukelege for å halde styr på ting. Mange som testar positivt, tek jo aldri nokon PCR-test. Så det vi har å støtte oss på no er denne eigenregistreringsløysinga vår på kommunen si heimeside, fortel kommuneoverlege i Stad, Thomas Vingen Vedeld.