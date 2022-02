Nyheter

– Vi er glade for å presentere det fjerde kvartalet på rad med rekordresultater for Elkem i 2021, og vårt beste årsresultat noensinne. Elkem drar nytte av sterke kostnads- og markedsposisjoner som er systematisk bygget opp over tid ved hjelp av kontinuerlig forbedring og bevisste, strategiske valg. Resultatene våre er også en anerkjennelse av godt arbeid fra hele vårt globale team. I inngangen til 2022 ser vi fortsatt sterk etterspørsel etter Elkems produkter, drevet av våre sterke markedsposisjoner. Elkems integrerte verdikjede gir oss et varig konkurransefortrinn som gir grunnlag for solid lønnsomhet fremover, sier Aasen i en pressemelding.