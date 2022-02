Over 20 nye smittetilfeller de siste fire dagene

Nyheter

Fredag rapporterte kommuneoverlegen om villsmitte i kommunen. Lørdag og søndag kom det så tre smittede hver dag, før det på mandag gjorde et hopp til 12 nye smittede.

Tirsdag kveld ble det meldt om åtte nye smittede.

– Det er villsmitte i kommunen vår, og vi ber om at alle er flinke til å teste seg , selv ved lette symptomer. Tester kan hentes ved servicetorget på rådhuset. Skoler og barnehager har også en del tester for barn og elever knyttet til de ulike enhetene. Om du har symptomer og ikke har noen til å hente test for deg, ta kontakt på koronatelefonen, sier Oppedal.