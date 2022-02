Etter fem timar diskusjon: Skal søke om utgreiing av deling av kommunen

Etter ein fem timar lang diskusjon gjekk fleirtalet i kommunestyret i Kinn inn for å sende søknad om å be Statforvaltaren gjennomføre ei utgreiing om deling av kommunen. Dei understreker likevel i vedtaket at dette ikkje betyr at det er tatt endeleg stilling til om Kinn bør delast opp eller ikkje.